Předcházejte vysokému krevnímu tlaku díky správným návykům

Výsledky zdravotnického průzkumu, který realizovala společnost HUAWEI, ukazují, že je pro Čechy těžké určit, kdy by se o své srdce měli začít starat. Navíc lidé ve věku 20 až 30 let jsou skupinou, která nejčastěji ignoruje potenciální negativní příznaky související se zdravím srdce. To je velmi znepokojivé zejména proto, že tato věková skupina je často vystavena nejvyššímu stresu a zanedbává své zdraví – nízká úroveň fyzické aktivity, užívání stimulantů a nevhodná strava. Lidé ve věku 18 až 29 let se také dostatečně nestarají o prevenci. Podle průzkumu si více než třetina mladých dospělých nezměřila krevní tlak za posledních 6 měsíců.