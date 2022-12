O vánočních tradicích: Jaký mají původ nejoblíbenější dárkové losy?

Přejete si prožít milionový advent? Toto přání může splnit los Adventní kalendář . Každý adventní den setřete jedno políčko a ucítíte kouzelnou vůni vánočních perníčků. Úplně první adventní kalendář přitom pochází už z roku 1851. V té době se každý kousek vyráběl z tvrdého papíru a za zavřenými okénky se nejčastěji ukrývaly obrázky malebné vesničky či města nebo veršíky z Bible. Původním cílem prvních adventních kalendářů bylo připomenout dětem vánoční události a zpříjemnit jim čekání na dárky. Dnes jsou populární kalendáře plněné čokoládou, pokud ale dáváte přednost méně kalorické variantě, dopřejte si hravý a zároveň napínavý prosinec s losem Adventní kalendář. Domácnost „navoní“ pravou vánoční atmosféru a třeba okusíte i to, jak může vonět výhra 1 milion korun.

Při štědrovečerní večeři se dávají šupiny pod talíř, aby byl po celý rok dostatek peněz. Zvyk dříve býval spojen s hojností úrody a sklizně. Kapří šupinku si pak dáváme na celý rok do peněženky, aby svým kouzlem držela peněženku plnou. Tradicí se inspiroval los Zlatá šupina, který může dokonce nějaké finanční přilepšení rovnou přinést. Zlatá šupina poslouží i jako originální jmenovka na dárek nebo štědrovečerní stůl. Pod stírací plochou ukrývá kromě částek i malá poselství do nového roku. A co když právě ve vašem losu bude spolu s poselstvím jedna ze 100 výher ve výši 30 tisíc korun? Uděláte si druhé Vánoce?