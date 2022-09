Lidé se rozhodli vyrábět si elektřinu sami. Nikdo jim ji totiž nezdraží

Stále více domácností si na střechy svých domů pořizuje fotovoltaické elektrárny. Jedna z jejich hlavních výhod totiž spočívá ve snížení výdajů za elektřinu. Funguje to jednoduše – elektřinu, kterou si vyrobíte sami, vám nikdo nezdraží. Vlastní elektrárna vám zkrátka umožní stát se částečně nezávislými na běžných dodavatelích. Čím méně jste závislí na dodávce energie ze sítě, tím více ušetříte. V dnešní době už hraje velkou roli také ekologie, pořízením fotovoltaické elektrárny přispíváte k ochraně životního prostředí. Jde tak o geniální řešení nejen pro dnešní dobu, ale i budoucnost planety.

Pokud se rozhodnete pořídit si fotovoltaickou elektrárnu, vyberte si dodavatele, který bude vaším dlouhodobým a spolehlivým partnerem, a kromě instalace vám poskytne i další služby. „Pořízení fotovoltaické elektrárny se dá přirovnat ke koupi auta. V obou případech dále potřebujete také kvalitní služby. Naše spolupráce se zákazníkem proto nekončí instalací elektrárny. Kromě návrhu a realizace fotovoltaiky totiž následně pomáháme také s vyřízením dotace, vykupujeme přebytky energie, staráme se o servis elektrárny a díky dohledovému centru hlídáme 24/7 její správný výkon,“ říká Martin Palarčík, generální ředitel skupiny SolidSun, která má s komplexním řešením fotovoltaické elektrárny od A do Z dlouholeté zkušenosti, a dodává: „Chceme lidem umožnit využívat jejich domácí elektrárnu na maximum, aby měli co největší úspory. Zmínil jsem například výkup přebytků. Ten využijí vždy, když jim elektrárna vyrábí více energie, než je jejich domácnost schopna spotřebovat. Zejména v dlouhých letních dnech je energie nadbytek. Baterie jsou plně nabité, doma nikdo není a přebytek energie můžou klienti výhodně prodat. Kromě toho máme také dohledové centrum, které funguje 24/7. Naši pracovníci se tak klientům v případě potřeby většinou ozvou dřív, než by si všimli sami výkyvu ve výkonu elektrárny. Věříme, že každý zákazník si zaslouží, aby o něj bylo po pořízení fotovoltaiky dobře postaráno.“