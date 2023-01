Internet rychlostí světla a s garancí vrácení peněz až 60 dnů? Jedině od O2

O2 pokrývá 99 % území Česka, vysokorychlostní internet nabízí pro téměř 70 % českých domácností. „Díky masivním investicím přinášíme rychlost alespoň 100 Mb/s do téměř 3 milionů domácností. Naši sít neustále modernizujeme, rozšiřujeme a díky využití bondingu, investicím do optiky i DSL připojení neustále zrychlujeme,“ vysvětluje ředitel fixních služeb v O2 Martin Čejka, který doporučuje, aby si jednou za čas lidé ověřili, na jakou rychlost připojení se mohou doma dostat. Přibližně polovina domácností by totiž dnes již mohla mít mnohem rychlejší internet.