Fotovoltaika už za 30 dnů na vašem domě? Jde to!

Dlouhé čekací lhůty slibuje zkrátit nový hráč na českém trhu v oblasti fotovoltaických instalací Columbus Energy, který je lídrem v tomto segmentu v Polsku. Bezpečnou montáž fotovoltaiky dle vlastní instalační normy zajistí do 30, respektive 90 kalendářních dní v závislosti na zvolené variantě instalace. Součástí je také komplexní 10 až 15letá záruka – pokud se během tohoto období nějaká část instalace poškodí a přestane fungovat, firma zajistí její výměnu. Zákazník tak nemusí reklamaci řešit přímo s výrobcem panelů. Společnost se specializuje také na instalaci tepelných čerpadel a nabíječek pro elektromobily a poradenskou činnost. Od roku 2015 firma nainstalovala přes milion solárních panelů na střechy téměř 60 tisíc polských domácností.

Foto: Columbus Energy a.s.

„Na český trh vstupujeme v období, kdy lidi trápí rekordní ceny energií, což řada z nich řeší nákupem fotovoltaiky. Na její montáž však čekají dlouhé měsíce. To hodláme změnit. Naší ambicí je instalovat 500 až 1000 fotovoltaik měsíčně. Do dvou let bychom se chtěli stát jedničkou na trhu. V obnovitelných zdrojích energie vidíme budoucnost energetiky,“ uvádí Petr Částek, člen představenstva Columbus Energy.