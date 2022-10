Dobíječka pro elektroauta se stává standardní výbavou obchodních center

Jednou z ideálních příležitostí k nabíjení elektromobilu je nakupování. „Maloobchod bude do budoucna určitě jedním z tahounů budování dobíjecí infrastruktury. Desítky obchodních center a stovky supermarketů tvoří samy o sobě regionálně rozprostřenou síť, kde majitelé svá auta standardně parkují po dobu, jež dává pro dobíjení smysl,“ říká Ondřej Synek ze společnosti Unicorn, která pod značkou ChargeUp dodává komplexní řešení pro dobíjení vozidel . Nákupní centra jsou přitom o to příhodnější, že tam lidé tráví více času než v supermarketu.

Pozadu ale nezůstávají ani jiní hráči na trhu. Například skupina Unibail-Rodamco-Westfield vlastní v Česku tři obchodní centra – Westfield Chodov, Centrum Černý Most a Metropoli Zličín – a všechna jsou vybavena vyhrazenými místy pro dobíjecí stanice. „Pravidelně sledujeme a vyhodnocujeme poptávku a snažíme se ji pokrýt,“ říká Kateřina Kleslová, marketingová manažerka Westfieldu Chodov. Tam dnes elektromobilista najde 15 dobíjecích stanic, které jsou rozmístěny v podzemních garážích a na střešním parkovišti. Převážně jde o zařízení o výkonu 22 kilowattů, k dispozici je ale i několik silnějších stanic s výkonem 44 kilowattů.

Obchodní centra obvykle nezajišťují dobíjecí stanice sama, ale vyhledávají smluvního provozovatele, který infrastrukturu vybuduje a provozuje. Typicky je to energetická společnost jako již zmíněný ČEZ, E.ON či Pražská energetika. „Zatím volíme spolupráci s profesionálními partnery, nicméně do budoucna nevylučujeme vlastní provoz dobíjecích stanic,“ říká Kateřina Kleslová z Westfieldu Chodov.

Pokud se elektromobilita bude rozvíjet vytyčeným směrem a nahradí z velké části dopravu na fosilní paliva, měly by se dobíječky stát podobně zajímavým byznysem jako dnes čerpací stanice. „Obchodní centra zde určitě mají do budoucna značnou byznysovou příležitost. Stovky vozidel na parkovištích, z nichž třeba každé desáté dobíjí, to už může přinášet zajímavý příjem,“ podotýká Synek z Unicornu.