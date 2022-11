Děti online riskují, polovina si píše s neznámými lidmi

Rizikové chování ale nemusí být nutně výsledkem manipulace. Konsenzuální sexting, neboli dobrovolné erotické dopisování, provozuje 14 % puberťáků, a to i přes to, že si většina uvědomuje, že to není bezpečné. Nejčastěji jde o reakci na podobný snímek, dárek příteli/přítelkyni nebo flirt. Třetina se ale nezdráhá poslat erotickou fotku takzvaně z hecu, aby viděla reakci. Častěji se online takto chovají chlapci.

„Jedná se o výrazně vyšší podíl než u dospělých, kde mají s nějakou formou zneužití intimních materiálů zkušenost jen 3 % dotázaných. Nedobrovolné zaslání intimní fotky či videa vlivem manipulace nejvíce uváděly dotázané dívky ve věku do 18 let. Dívky také častěji uváděly, že jejich fotografie byly proti jejich vůli zveřejněny nebo jim zveřejněním někdo vyhrožoval a vydíral je. U mladších chlapců je pak jako nejčastější forma zneužívání uváděn posměch a šikana. Z průzkumu obecně vyplývá, že nejmladší sledovaná kategorie do 15 let je k těmto negativním jevům vůbec nejnáchylnější,“ vysvětluje Vladimíra Žáčková, specialistka kybernetické bezpečnosti společnosti ESET.