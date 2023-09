Daňově optimální stravenky znamenají při valorizaci mezd víc peněz pro zaměstnance i firmy

Tuto situaci lze zčásti řešit využitím možností, které nabízejí tzv. daňově optimální stravenky. Nejvýhodnější forma valorizace mzdy je totiž zvýšení nominální hodnoty stravenek právě do výše daňově optimální stravenky. To je aktuálně 194 Kč. Zaměstnavatelé si tedy odečtou z daní nejvíce, když zaměstnancům pořídí stravenky právě v této hodnotě.

Průzkum agentury Ipsos, který v srpnu 2023 provedlo Sodexo ukazují, že dvě třetiny zaměstnanců by preferovaly navýšení mzdy o 1 000 Kč ve stravenkách oproti 740 Kč přímo do mzdy. Tato preference je stejná u respondentů, kteří stravenky mají, i u těch, kteří stravenky od svého zaměstnavatele nedostávají.

Jak by to bylo v případě firem s nižšími nebo vyššími stovkami zaměstnanců? Úspora zaměstnavatele by se pohybovala v částkách, které by jim umožnily investovat třeba právě do zaměstnanců ještě jiným způsobem.