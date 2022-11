Ceny nemovitostí vyletěly do nebes. Dejte si pozor na jejich pojištění

Investice do nemovitostí se vám vyplatí. Jejich hodnota v čase roste a můžete vydělat i na pronájmu. Podle dat ČSÚ se v Česku cena domů a bytů za posledních dvanáct roků dokonce zdvojnásobila.

Jenže, co když přijde nečekaná pohroma? Silná bouře, která odnese střechu nebo vytopený sklep. Se skokově rostoucími cenami navíc hrozí, že pojištění nepokryje nápravu škod.

Prakticky to znamená, že dům, který měl před lety hodnotu 4 mil. korun, teď může mít cenu i 6 mil. korun. Pokud máte starší pojistku na 4 mil. korun, nebude stačit. A ve chvíli kdy například dům vyplaví voda, může se stát, že vám pojišťovna nevyplatí dost peněz na to, abyste ho uvedli do původního stavu.