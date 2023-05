Budete mít doma 2× svižnější internet? Ověřte si, jestli se zrychlení na 2 Gb/s týká i vás

To, že síť zrychluje, je sice dobrá zpráva, ale samo o sobě to pro vás nic neznamená. CETIN vám totiž neprodává připojení, svoje sítě poskytuje operátorům – změnu navýšení rychlosti si tak můžete dohodnout právě u nich. Jak svižně u vás internet může šlapat, zjistíte jednoduše. Stačí zadat adresu na zrychlujemecesko.cz . Zároveň se tu můžete podívat na jednoho z asi dvou desítek operátorů, kteří s CETINem spolupracují, a vybrat si pro sebe toho pravého.

Kontrolovat nejvyšší rychlost připojení se vyplatí pravidelně. Díky moderním technologickým postupům totiž CETIN průběžně zrychloval i metalické přípojky. Možná tomu nebudete věřit, ale od roku 2015, kdy CETIN vznikl, se pevný internet v jeho síti zrychlil víc než osminásobně. Zatímco před 7 lety jste mohli průměrně stahovat rychlosti 25 Mb/s, loni v prosinci už to bylo 202 Mb/s.

CETIN plánuje do roku 2027 zněkolikanásobit počet optických přípojek po celém Česku. A výrazně s tím pokročil už během roku 2022, takže optické připojení je teď mnohem dostupnější. Pokud vás zajímá, jestli se něco chystá i ve vašem okolí, stačí si ověřit adresu na zrychlujemecesko.cz .

Společnost vznikla v roce 2015 odštěpením od firmy O2. Od té doby vlastní, provozuje a modernizuje největší síť elektronických komunikací, které pokrývá 99,6 % populace České republiky. CETIN poskytuje infrastrukturní služby pevných a mobilních sítí, datové služby pro korporátní sítě a pronájem datových center. Zajišťuje i mezinárodní hlasové služby, a to jak pro domácí, tak pro zahraniční poskytovatele. Je to nezávislý velkoobchodní hráč, který udržuje princip otevřeného přístupu za férových podmínek pro všechny. CETIN patří do skupiny PPF a od roku 2020 jako součást CETIN Group spravuje a modernizuje sítě i v Bulharsku, Maďarsku a Srbsku.