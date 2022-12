5 tipů na dárky pro hráče, které počítačoví maniaci ocení

1/ Nová hra na trhu + zásoba energy drinků

Jestli něco ocení všichni hráči bez výjimky, tak jsou to novinky ze světa her na prodejních pultech, které můžou ihned vyzkoušet. Ideální je trefit se alespoň přibližně do oblíbené herní disciplíny obdarovaného (auta, střílení, sport, seriály), a rozhodně by to mělo být v souladu s přístrojem, na kterém dotyčný hraje, aby místo veselých Vánoc nezbylo jenom veliké mrzení, ale jinak nemůžete udělat chybu. Svůj dárek naopak ještě vylepšíte mega balením energy drinků pro nekonečně dlouhý večer!

2/ Uvolněte se, prosím. V křesle

Hodiny adrenalinu a plné soustředění umí udělat s držením těla své, a tak mnoho hráčů musí občas nechtěně skončit s hraním dříve, než by chtěli, protože už zkrátka netuší, jak si sednout. Zkušení mazáci proto vědí, že potřebují kromě dobré techniky taky pohodlí. Pokud netušíte, jak má správné sezení vypadat, zkuste se orientovat podle následujících bodů. Sedává váš gamer na dřevěné židli? Je to hráč amatér a stačí mu koupit podsedák. Hraje z klasického křesla? Je mírně pokročilý a jeho sezení vylepšíte i obyčejným příjemným polštářem pod záda. U křesla s opěrkami zpozorněte! Jde o pokročilého znalce, kdy už vám pomůže jenom upgrade na sezení s masážní podložkou. Chcete obdarovat hráče, který má speciální křeslo pro hráče? Pokud má dotyčný profi model, zřejmě se mu už novým sezením nezavděčíte, a proto tento bod přeskočte rovnou k tipu na dárek číslo 3 – merch!

3/ Od hlavy k patě v merchi

Sledujete seriál Big Bang Theory? Potom vám asi není nutné dlouho vysvětlovat, jak velkou srdeční záležitostí je pro hráče a sběratele oblečení nebo dárkové předměty s jejich oblíbenými postavami z her, filmů a seriálů. Asi nemusíte shánět rovnou reálný radiační oblek z postapokalyptické hry nebo hledat na eBay limitované edice figurek Avangeres, ale když se podíváte budoucímu obdarovanému přes rameno, nad čím tráví svůj volný čas, není problém zadat název hry do prohlížeče a najít bohaté kolekce různých merchů od ponožek až po hrnky s podpisy tvůrců.

4/ Technické vychytávky se nikdy neomrzí

Je to trochu klišé, ale pokud má hráč opravdu rád svoje hobby, žádná nová myš, reproduktor, ovladač nebo podložka pod zápěstí ho nikdy neurazí. Domácí hospodyňky také milují stále další nádobí, kutilové si vždycky rádi vylepší dílnu novým kouskem a milovnice módy neodmítnou kabelku nebo boty, i když už jich mají stovky. Když tedy chcete potěšit hráče, nedělejte si starosti, že dárek není 100% originální a jděte rovnou do oddělení elektra – je to OK.

5/ Karta, která přiblíží dokonalost: Paysafecard