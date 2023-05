Očima Saši Mitrofanova: Výfukové plyny smrdí, auto tedy aspoň jede

Proč to dělá ANO, je pochopitelné. Stejně tak není třeba se ptát, proč útočí na vládu nacionalistická a fašistická havěť. Nelíbí se jim, jak dnes Česko vypadá, chtěli by víc nacionalismu a víc nafouklých konzerv, které by tak rády zakazovaly stravu nezasaženou botulinem. Jinými slovy je jejich cílem český Orbanistán. A vzorem je Putinovo Rusko.

Jenže i ve vládní koalici lze bez problémů najít stopy stejné infekce. Podrobněji jsem se tomu věnoval nedávno a zmínil jsem tři kontrolky: přípravu zákazu vybírat školy pro děti, odpor proti schválení manželství pro všechny a ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jenž se po letech opět dopustil kroku, který nahrává moskevskému režimu.

Lze k tomu dodat vládní hrátky s ratifikací úmluvy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Také příchylnost k Orbánovi a jeho způsobům, která blokuje nejen rozhodnutí, ale samotnou debatu, co stále pohledává český stát ve spolku V4. V neposlední řadě hraje roli to, co lidé vidí nejlépe, a sice dojem, kterým řada ministrů působí při vystupování na veřejnosti.

V předvečer minulých sněmovních voleb jsem sepsal, co od voleb chci a co očekávám. Zmíněné Oči měly název Vyvětrat sirovodík. Víc od těchto voleb chtít ani nelze. Sirovodík, jak lze snadno pochopit, produkoval Andrej Babiš a jeho skvadra. Tehdy jsem došel k závěru, který jsem si v těchto dnech vybavil: „Umím vypočítat všechny současné mouchy, skryté vady a potenciální slabiny Babišových politických protivníků a nejednou jsem to v této rubrice udělal. Jenže teď je zde šance vyvětrat Babišův sirovodík. I s vědomím, že ho mohou vystřídat výfukové plyny.“

Vyhodnotil jsem to nyní tak, že výfukových plynů je víc než dost. Smrdí jako každý výfuk. Na druhou stranu to také znamená, že vládní auto jede. V zahraniční politice zcela jistě tam, kde ho chtěli voliči vidět. Doma se snaží o cestu přes výmoly. Není to vůbec příjemná jízda, protože kromě silnice ve zbědovaném stavu ovlivňují výkon řidiči na té úrovni, kterou Česko má.