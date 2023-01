Očima Saši Mitrofanova: Trojice jde do finiše

Babiš měl v pondělí příjemný den, protože ho soud prohlásil za nevinného v kauze Čapí hnízdo. Pro laiky to vypadalo, že odsouzen nebyl především kvůli špatné práci státního zástupce, který nedokázal připravit obžalobu tak, aby soud měl v ruce důkazy pro případný trest. Ale to bych nechal spíše právníkům pro analýzy. To je jejich chleba.

Pro ostatní, zejména pár dnů před prvním kolem prezidentské volby, nehraje verdikt soudu v Babišově kauze skoro žádnou roli. Jeho voliči by mu stejně dali hlas, i kdyby soud skončil jinak a během něj by vyšlo na povrch, že Babiš zakazoval čápům létat bez nákladu a na večeři měl každý čtvrtek pečené surikaty. Zbytek voličstva by mu hlas nedal nikdy, nezávisle na tom, zda spáchal trestný čin nebo nikoliv.

To, že mizerný politik, odpudivý člověk a nepřítel pravdy nebyl odsouzen v dílčí kauze, na jeho charakteristice nic nezměnilo. Do prezidentské volby jde stále stejná bytost jménem Andrej Babiš, kterou všichni znají. Zproštění z něj neudělalo jiného, lepšího. Není Tornádo Lou. Je to Hujer, který by rád za pár týdnů prohlásil: „Já to tady vedu.“

Kdo nevěří, ať se podívá na jeho výraz v situaci, kdy se chlubí, že byl připuštěn k nejbohatšímu muži světa. Babišovi chudí voliči musí být z této situace perplex.

S Bernardem Arnaultem, nejbohatším mužem světa. Ve svých firmách Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Fendi, Moët & Chandon a dalších zaměstnává 200.000 lidí, hlavně ve Francii. pic.twitter.com/xCO7HlLMxy — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 10, 2023

Ostatně jsou z něj na větvi i vysocí činitelé jeho hnutí. Místopředseda ANO a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák Babiše volit za prezidenta nebude, dá hlas Pavlovi. Podobně je naladěn i primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO).

Danuše Nerudová, ač se nesetkala přímo s Babišem na debatách, které ten ignoruje, se přece jen od něj nakazila na dálku. Vystřelila po Petru Pavlovi a použila přitom překručování faktů, ne-li přímou lež. Posuďte sami, k čemu došlo a kdo se tady choval jako chabrus na nervy a kdo jako zralá osobnost.

Paní profesorko, není důvod jednat zbrkle a ztrácet hlavu. Takhle jsem to neřekl. https://t.co/Yx8tcMn4br pic.twitter.com/3pA0S4w5fm — Petr Pavel (@general_pavel) January 9, 2023

Před finišem kampaně je tedy trojice favoritů v následujícím stavu. Jeden se vyhýbá svým voličům a soupeřům a leští kliky nejbohatších a vlivných mužů v cizině. Druhá ztrácí fazónu. Třetí burcuje své příznivce, aby zabránili vítězství burana či modelíny.