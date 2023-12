Očima Saši Mitrofanova: Svět vojáků bez disciplíny

Co to je, nějaké nové strašení? Ne, nové prvky reality. Kotvou, která nás vrátí do zažitých poměrů, je zjištění, že za falešnými videi Petra Pavla stálo Putinovo Rusko. To je až pohlazení po duši. Hle, starý známý hajzl je za tím, nikoli nová, zatím neodhadnutelná síla.