Očima Saši Mitrofanova: Stromy na Karláku a pomatený voják

K: Do neděle, do třiadvaceti hodin.

M: Ale vy jste byl poučen, že máte vycházku do určité hodiny, a když ji přetáhnete, porušujete i zákon. K tomu vás muselo něco vést. To není maličkost porušit zákon. Nějaký vážný důvod?

M: Vaše požadavky vycházejí z vaší neinformovanosti. Rada obrany státu už dávno schválila koncepci rozvoje čs. armády, v níž se předpokládá, že Československá armáda bude postupně profesionalizována. Počítáme i s určitou dobrovolností při výkonu vojenské základní služby. Dávám vám své slovo, že případ upáleného vojáka bude přísně vyšetřen. Navíc, bude zpřísněn i zdravotní výběr povolanců do armády. Kdybyste se nejdříve, bez hladovky, informoval, zda vaše požadavky mohou být splněny, mohl jste si ušetřit jak to svévolné vzdálení, tak tu nepříjemnost, že se teď ocitáte v situaci, ve které požadujete tak vehementně něco, co už se realizuje. Chápu, že vaše jednání je vedeno vysokou mírou občanské uvědomělosti a myslím, že kázeňské důsledky za to, že jste se včas nedostavil do kasáren, by měly být jen ve velitelském napomenutí. Jestli souhlasíte s mými odpověďmi na vaše požadavky, vyzývám vás, prosím vás, abyste tady ukončil hladovku.