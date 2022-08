Očima Saši Mitrofanova: Sedm hubených. Zvítězí břicho, či mozek?

Tazatel se optimistického scénáře nedočkal. Existuje jen scénář realistický. Realismus chápu jako zahrnutí všech složek světového vývoje. Ten podle mě vstoupil do závěrečné fáze ostrého střetu dvou větví lidstva.

Znamená to mimo jiné, že současnou krizi, jejíž největší nápor se očekává na podzim a v zimě, nezavinila vláda Petra Fialy, jak zrezivělým mozkům servíruje Babišovo ANO, ale snaha méně chytrých, méně kvalifikovaných, méně podnikavých, více nakloněných poslouchat vůdce a plnit jeho rozkazy zástupců lidstva zvrátit vývoj, který počítá s vysokou přidanou hodnotou lidí, ale jim hrozí pádem do bezvýznamnosti a nepotřebnosti.

Vlajkovou lodí, která pálí ze všech děl a má v plánu zničit svět chytřejších, kvalifikovanějších, podnikavějších a svobodných, aby nastolila svou nadvládu násilí a tupého průměru, nebo už spíše jenom podprůměru, je dnes Putinovo Rusko. Nejen v Česku má početnou vrstvu mentálních pobratimů, kterou využívají pro své cíle četní politici. Zápas je celosvětový a zuří i v někdejší baště demokracie, Spojených státech amerických. Oni mají Trumpa, my máme Babiše, Okamuru a dohasínajícího Zemana. V jiných zemích mají různé Orbány.

Realistické je ale říci, že překotná změna vládní garnitury, natož uspíšená kapitulace před Kremlem situaci nezlepší. Představte si zpátky Babiše, Havlíčka a Schillerovou jako vůdčí osobnosti, které mají Česko protáhnout touto krizí. Hned mi naskočí Vichr z hor a nemyslím si, že v tom zůstanu sám. A kdo do Česka chce zpátky Kreml, nechť se podívá, jak to dopadá na území Ukrajiny, které dočasně okupuje. Není tam líp.

Současná srážka dvou větví lidstva má vpravdě biblické rozměry. A Bible, vynikající literární památník, který dopředu popsal vývoj lidstva, protože podstata člověka se nemění, praví: „Sedm vyhublých a ošklivých krav vystupujících za nimi je sedm let, stejně jako těch sedm prázdných klasů sežehlých východním větrem. Je to sedm let hladu.“