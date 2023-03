Očima Saši Mitrofanova: Šance pro hrdé plebejství

Kdyby v české společnosti mohla zaručit desetiletý veget v nejvyšší státní funkci ušlechtilost, dodržování pravidel a džentlmenské chování, věřte mi, že by nebylo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku ušlechtilejšího džentlmena úzkostlivě plnícího kodex cti než Zeman. Na to bezpochyby měl, ovšem pouze kdyby to vynášelo.