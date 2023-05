Očima Saši Mitrofanova: Realita drhne, je pro leckoho nepříjemná

Připomenu, oč šlo. Podle náčelníka generálního štábu AČR Karla Řehky je možné , že by se mohla rozhořet válka mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí. A pokud by na takový konflikt došlo, Česko by se ho od první chvíle účastnilo. Řehka to řekl v pondělí na konferenci na téma Vnitřní bezpečnost a odolnost státu v Poslanecké sněmovně. Zásadní k zabránění takovému scénáři je podle něho příprava a odstrašení.

I proto musí společnost, která se stará o to, aby přežila pod tlakem jiných vlivů, než jsou její většinové hodnoty, vychovat jedince, kteří budou mít v popisu práce radikální zákaz růžových brýlí, jakýchkoli sentimentů či emocí, natož blíže neurčených nadějí, že bude líp, poněvadž lidi jsou v jádru dobří. Takové jedince pak posílá do služby v organizacích jako česká BIS, a také do armády, kde se musí pracovat s opačným předpokladem, než který si může dovolit obyčejný člen společnosti, který by raději sluníčko než černé mraky. Musí počítat s tím, že nepřítel existuje, má jistý vývoj, který je nutné sledovat, a musí být připraveni na to, že nepřítel zaútočí.