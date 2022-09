Očima Saši Mitrofanova: O zacházení s ovádem

Ale jsme humanisté, není-liž pravda? Než se odhodláme k činu, chtělo by nejdříve zvážit polehčující okolnosti. Ovád mohl mít těžké dětství. Táta ovád chlastal a mlátil mamku ovádku. Malý ovádek neměl geneticky ani sociálně na to, aby se začlenil do společnosti, získal potřebné dovednosti a pak dobrou práci. Kolem něj navíc bujel kapitalismus. Profesor Petr Fiala chodil po tom svém Brně a nevšímal si smutného ovádova života. Není divu, že z toho jeden zhovadí a kouše a kouše a kouše. Ať to ty hajzly bohaté a chytré pořádně zabolí.