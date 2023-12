Očima Saši Mitrofanova: O provazu, na kterém nás chtějí oběsit

Čím dál častěji se mi zjevuje přízrak tohoto postřehu. Leninova mumie sice leží v srdci Ruska na Rudém náměstí a nečeká se, že by obživla, ale „kapitalisté“, jinak řečeno Západ vypadá, že „bolševikům“, v současné podobě Putinovu Rusku skutečně hodlá onen provaz prodat.

Právě v těchto dnech se v západních médiích a veřejném mínění šíří poprvé vyřčené a napsané skutečnosti, které měly být přinejmenším pro politiky zřetelné od začátku. Ale buď nebyly, nebo se příslušné oči zavíraly záměrně. Jde o to, že snaha vyhrát válku s Ruskem za cenu financování krve Ukrajinců nevychází. Pouhá aritmetika říká, že v Rusku je nejméně třikrát víc pokorného kanónefutru, než může být na Ukrajině vojáků. Kromě toho si západní politici dávali pozor, aby Ukrajině nedodali tolik a takových zbraní, že by její armáda byla skutečně schopna zatlačit Rusko zpět za jeho hranice.

To by totiž v Evropě vznikla nová významná země s momentálně nejzkušenější armádou, se kterou by se muselo počítat. Stačí se dnes podívat na obstrukce, které činí Polsko a Slovensko proti Ukrajině na společných hranicích, abychom pochopili, že role Kyjeva v plánech řady zástupců euroatlantického světa měla pravděpodobně spočívat pouze v nasazení a ztrátě statisíců životů, aby oslabil Moskvu, se kterou pak bude Západ moci zas vyjednávat.

To ale drhne. Rozcestí je proto jasné. Buď nové mnichovanství, anebo skutečné zapojení do války s Ruskem, v podstatě podle pudu vlastní sebezáchovy. Schválně, co je bližší většině politiků zemí NATO, většina jejichž voličů se řídí v životě heslem Bližší košile než kabát? Odpověď už dali voliči v Maďarsku, na Slovensku a v Nizozemsku.

I českými médii proběhla zpráva o analytické studii Německé společnosti pro zahraniční politiku, z níž vyplývá, že by Rusko mohlo do šesti let připravit své pozemní síly k útoku na NATO, pokud budou boje na Ukrajině zmrazeny.

Rusko najelo na válečnou výrobu a výdaje na válčení budou ve státním rozpočtu 2024 v porovnání s letoškem téměř dvojnásobné. Západ nahlas mluví o znepokojení, ale potichu, zdá se, splétá provaz.