„Já teď žiju v Petrušově a líbí se mi tahle atmosféra,“ řekla Kneisslová novým sousedům. „Líbí se mi, jak si tady hrají děti. Je tady super dobrá atmosféra, a nejenom teď, ale myslím si, že každý den. Koukám, slepice na ulici, kachny, kozy, to je můj svět, to je taky můj svět, protože jsem žila v malé vesničce v Rakousku.“

To je tak dojemné, že bývalá rakouská ministryně zahraničí se už netají, kam patřila a patří! Proč by ji nemohli následovat čeští vlastenci stejného druhu? Představte si, že by se na mapě Ruska objevily názvy Babišovka, Malé Okamurovo a Velké Okamurovo, Rajchlgrad, Pepkovyskočinsk… Jenom jedna věc by se nepodařila uskutečnit. Čeští vlastenci s kremelskou duší by se nemohli usadit v městě Nacher. Oni by se jim kremelští bratří bohužel smáli. Stydím se napsat proč, zkuste se zeptat někoho, kdo ve vašem okolí umí rusky.