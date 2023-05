Očima Saši Mitrofanova: Metastázy barbarství jsou i mimo Rusko

K četným soucitným, ale neinformovaným spoluobčanům: Chápu vaši snahu vidět ve většinovém obyvatelstvu v Rusku (podotýkám v Rusku, netýká se Rusů venku) své bratry a sestry, kteří jen šlápli vedle a může se to napravit. Ne. Je to jiná civilizace. Je barbarská. Chce vás zničit.

Žeň byla bohatá. V následujících dnech se ruští okupanti vynasnažili, aby dokázali, že jsem jen konstatoval skutečnost. Po více než roce je označení „barbarský“ pro to, co dělá Rusko na Ukrajině a co provádí ruské vedení bez významného odporu, naopak s podporou lidových mas uvnitř země, zcela běžné. Není divu, je to pouze pravda.