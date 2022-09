Očima Saši Mitrofanova: Klapky, bože, klapky, kde vás lidi berou

Jak to je? Letadla rozptylují chemtrails. Mikrovlnky jsou nebezpečné. Ve vakcíně jsou čipy, které do lidí chtějí narvat zbohatlíci a kapitalisti. Putin je borec! Ještě jednou: Putin je borec! A do třetice: Putin je borec! A Ukrajinci jsou fašisti, Zelenskyj je feťák, Amíci vypěstovali speciální husy, které letí přes hranice a rozptylují speciální bakterie, které mají zabíjet jenom Slovany. Ukrajince ne.

Foto: Milan Malíček, Právo Alexandr Mitrofanov

Článek Asi jsem něco opomněl. Snad mi ti, kteří všemu vyjmenovanému a dalším zhůvěřilostem věří, přece jen prominou. Jsou našimi spoluobčany, mají volební právo a toto právo jim nesmí nikdo vzít. Do chvíle, než nasadí násilí. V Česku, kromě jistého Baldy, se to zatím projevuje nošením šibenic na demonstracích a slovními výhrůžkami tamtéž. Takže nezbytný střet s touto sortou spoluobčanů probíhá v podobě voleb. Jedny nás čekají za několik hodin. Zajímavé je ale zjistit, kde se berou ty klapky, které mají dobrovolně na očích. Dobrovolně proto, že měli spoustu času a milion příležitostí, aby se seznámili s fakty, která jejich pohled na svět když ne rovnou vyvracejí, tak alespoň zpochybňují. Jenže oni to neudělali a není žádná naděje, že to někdy udělají. Proč? Teď napíšu něco, čemu se většina lidí vyhýbá jako čert kříži, protože jim to buď přijde jako příliš jednoznačné, anebo nemají chuť poslouchat hysterické výkřiky od těch, kterých se to týká. Lidé nejsou stejní. Jsou chytří a hloupí. Pozor, tím nemyslím, že jsou absolutně chytří a pak absolutně hloupí. Je to komplikovanější. Tak například někdejší hrdina spoluobčanů s klapkami na očích Miloš Zeman. Ať už má kdokoliv k němu jakýkoli vztah, musí uznat, že v době, kdy ještě měl zdraví, disponoval značným intelektuálním potenciálem. Ale zároveň nebyl schopen najít cestu do své pracovny v Poslanecké sněmovně, když byl jejím předsedou. A když se jednou pokusil zahrát fotbal, stačilo jedno kopnutí do balonu a měl zlomenou nohu. Proč to píšu? Protože mnozí spoluobčané s omezeným chápáním pravidel, podle kterých se točí svět, mohou být a jsou třeba vynikající řemeslníci, dobří tátové od rodin nebo majitelé milovaného domácího mazlíčka. Jejich společenskou krátkodechost to ovšem nedokáže nijak ovlivnit. A tak jsou snadnou kořistí politických hochštaplerů, kteří naopak stav věcí dobře chápou a potřebují voličský kanónenfutr pro dosažení svých cílů, kterými jsou moc a prachy. Za běžných mírových okolností jde o jev, který není obzvlášť nebezpečný. Za války, ve které jde o existenci svobodného státu, je nutné dávat velkého bacha na spoluobčany s klapkami na očích a s klackem v pracce.