Očima Saši Mitrofanova: Když dinosauři přežijí svou dobu

Skoro každému se stalo, že někde v šuplíku zapomněl konzervu a objevil ji ve chvíli, kdy byla dávno prošlá a varovně se nafoukla. Co s ní? Kdysi bývala populární, hit prodejů, předmět obdivu hospodyněk. Ale to bylo před mnoha lety. Na druhou stranu když v ní tehdy tolik konzumentů nacházelo potěšení, nemůže být úplně špatná ani po ztrátě trvanlivosti, že? Nebo je to jinak?

Foto: Milan Malíček, Právo Alexandr Mitrofanov