Očima Saši Mitrofanova: Kdo není náš čubčí syn

Prezident USA Franklin D. Roosevelt měl poznamenat v roce 1939 na adresu tehdejšího nikaragujského diktátora: „Somoza may be a son of a bitch, but he's our son of a bitch.“ Kdo umí anglicky, pochopí. Český překlad v zušlechtěné podobě zní: „Je to možná čubčí syn, ale je to náš čubčí syn.“ Výraz „čubčí syn“ lze zaměnit za jednoslovný drsnější překlad.

Foto: Milan Malíček, Právo Alexandr Mitrofanov