Očima Saši Mitrofanova: Inženýr, nebo dětina, to je jedna rodina

Bylo to krátké povídání listu Komsomolskaja pravda s předsedou Komunistické strany Ruské federace Gennadijem Zjuganovem. Zmíněný list už léta nemá nic společného se sovětským Komsomolem, což byla organizace mladých komunistů. Je to nyní největší politický bulvár mezi oficiálními ruskými médii.

Zjuganov říká: „Běží opravdová válka natovců, Američanů proti Ruskému světu, ruské civilizaci, proti naší historii, naší paměti. Je to válka absolutně bez pravidel. Od samého začátku se to projevilo v chování nacisticko-banderovského režimu, který už předčil všechny fašisty, kteří nás přepadli v roce 1941.“ Redaktor oslovuje v rozhovoru Zjuganova výlučně „soudruhu generální tajemníku“.

Zjuganov lže, ale jemu to nevadí. Nevadí to ani redaktorovi. Je to zpátečka do světa, kde oběma těmto aktérům, a s nimi milionům dalších jak v Rusku, tak v Česku bylo dobře.