Očima Saši Mitrofanova: Dnes budu politicky nekorektní. Líbí?

To je důvod, proč se jako řadový heterosexuál hlásím k tomu, že homosexuálové musí mít právo na manželství a na adopci dětí. Protože pro heterosexuály nepřijdou nacisté ani tmáři jiných odstínů jen proto, že jsou heterosexuálové. Pro homosexuály ano a nemusí to být jen hrozba, ale rovnou smrt jako před několika dny v Bratislavě.

Souhlasím s pastorem Niemöllerem, že ve společnosti vždy číhají bytosti, kterým činí potěšení potírat, zavírat a ničit jiné, kteří se od nich v něčem liší. A když to honem udělat nemohou, tak alespoň ty jiné zpochybní. U rusovlasých by se to dělalo hůř, zato homosexuálové jsou v tomto ohledu snadným terčem. Přitom zrzci a zrzky ani lesbičky a gayové si svoje vybavení do života nevybrali.