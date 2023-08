Očima Saši Mitrofanova: Činy chlupatých opic

Dnes již bývalý náměstek ministra vnitra za Piráty Lukáš Kolářík se natolik zapletl do existenčních otázek, s kým, kdy a v jakém počtu partnerů má mít pohlavní styk, že ho to stálo židli na vnitru i funkce ve straně.

Brněnská primátorka za ODS Markéta Vaňková byla jednoho dne tak opilá, že si nedokáže vybavit, jestli si zpestřovala život pouze alkoholem, anebo se také pustila do konzumace kokainu.

Kolářík během popsaného incidentu s manželkou, milenkou a manželem milenky a manželem manželky… stop, manžel jeho manželky, to je přece on sám… neúspěšně nabízel pluralistické vyřešení konfliktu prostřednictvím trojky, ale bylo mu to pendrek platné.