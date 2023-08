Jurečka to schytává za tahání Romů do kampaně

Příspěvek s fotkou muže, který si na nedávné pietě za zabitého Roma s plechovkou piva v ruce stěžoval na prodlevu ve výplatě sociálních dávek, sdílel Jurečka na Instagramu s tím, že v rámci omezení zneužívání sociálních dávek budou čtyři formy podpory sloučeny do jedné, což umožní lepší kontrolu a sníží administrativu.

Místo obsahu však vzbudil pozornost vizuál, jímž lidovci kampaň doprovodili, a to nejen kvůli napětí, které se v posledních týdnech v souvislosti s několika incidenty v romské komunitě objevilo. Jurečka svým příspěvkem postaveným na stereotypech nepřímo staví příjemce dávek, kterých jsou statisíce, do role potenciálních zneužívačů systému.

Daleko tvrdší odsouzení přišlo od Pirátů. „Miloš Zeman, Andrej Babiš nebo Tomio Okamura postavili svou politiku na rozdělování společnosti, štvaní jedněch proti druhým a strašení. To sice může nabrat laciné populistické body, z dlouhodobého hlediska to ale škodí celé zemi. My jsme se proto zavázali, že budeme politiku dělat jinak,“ vymezil se proti Jurečkově prezentaci šéf Pirátů Bartoš.