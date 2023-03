Očima Saši Mitrofanova: Český hold kníraté bestii

Ale hledat Stalinovy uctívače pouze mezi českými, moravskými a slezskými komunisty je nošení dříví do lesa. Zorný úhel je širší. Miloš Zeman zmínil sovětského diktátora mnohokrát, slovem i písmem. Nejlepší byla poznámka v březnu 2017, že Stalin efektivně řešil politické problémy popravami svých protivníků. Daly by se vyhledat i jiné odkazy k praxi masového vraha, ale nemá cenu tady křísit politickou mrtvolu, čímž je míněn Zeman, nikoli Stalin.

Vnější mimikry tohoto plánu jsou ale stejné jako před sedmdesáti a více lety. V Česku to dokazuje parta „chcimírů“, která vznikla jako přes kopírák ze šablony konce 40. let minulého století a tehdejšího „mírového hnutí“ řízeného Stalinem, který chystal válku. Václav Hořejší není samozřejmě Frédéric Joliot-Curie a Petr Miller není Maurice Thorez, ale, jak známo, každá věc se odehrává jednou jako tragédie, podruhé jako fraška.

Míra vášně, s jakou ANO, SPD a také odbory bojují za to, aby tento stát šel ekonomicky co nejdřív do háje, svědčí o jejich zájmu, aby v tom háji byl co nejrychleji a nemohl se bránit tlaku z východu na euroatlantickou civilizaci. Kruh se uzavírá.