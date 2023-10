Očima Saši Mitrofanova: Zloděj křičí, chyťte zloděje

Co mě nově přimělo k tomu, abych se vrátil k tomuto bezesporu jedinečnému exempláři zapírání, keců, žvástů a zmatku? Byl to Babišův výstup v televizi, která mu dovolila, aby pindal bez oponenta. Všechno, co napovídal, by nestálo za povšimnutí, protože starého psa novým kouskům nenaučíš a z Babiše nic jiného než Babiš nikdy nebude. Podal však zase lepší výkon v disciplíně Drzé čelo.

„Žijeme tu v pohádce, která se jmenuje Císařovy nové šaty. Tam se říká, že dva podvodníci přesvědčí nahého císaře, že má na sobě šaty. Tady předseda ZO (závodní organizace) KSČ, nomenklaturní kádr, komunistický rozvědčík předává vyznamenání paní Kubišové, která byla jedním ze symbolů naší revoluce. Vždyť ti chartisti a havlisti musí ten režim nesnášet. Jak je možné, že tu není žádné dítě, které řekne: ‚Vždyť on je nahý,‘“ kritizoval průběh předávání státních vyznamenání.

Jestli máte děti nebo vnoučata ve věku, kdy je jim třeba vysvětlit význam některých rčení, nabídl Babiš skvělou pomůcku pro rozkrytí smyslu slov: Zloděj křičí, chyťte zloděje! Takže, milé děti. Tady pan Babiš vystupuje coby mluvčí – to je člověk, který mluví za někoho jiného s jeho souhlasem – chartistů. Chartisté byli lidé, kteří neměli rádi komunistický režim.

Petr Pavel vyznamenal chartistku Martu Kubišovou. Byla proti Pavlovi, protože byl v KSČ? Ne, řekla toto: „Jsem ráda, že byl zvolen prezidentem Petr Pavel. Volila jsem ho. V současnosti to nejde brát tak, kdo byl a nebyl ve straně, je potřeba se na to dívat tak, jak se kdo chová a jak kdo mluví. A to je dnes zřejmé. Oba kandidáti vzešli ze stejného prostředí, ale rozdíl mezi nimi byl a je znát.“

Soudružko učitelko, byl pan Babiš hrdina? Ne, pan Babiš byl spolupracovníkem nejhorší komunistické organizace zvané StB. Obhajoval se tak, že to nebyla hnusná StB, ale normální StB. A pak, děti, popíral, že něco takového řekl, a to nikdy nedělejte, zvláště pokud lze snadno doložit, že lžete. Budou vás mít rádi jenom lháři a blbečkové, a to byste nechtěly, že ne?