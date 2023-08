KOMENTÁŘ: Volby mění polský postoj vůči Ukrajině - Veronika Pehe

Nedávno zveřejněná studie badatelů z Varšavské univerzity přinesla jasné závěry: podpora pro uprchlíky z Ukrajiny rapidně klesá zejména mezi mladými ženami do 29 let s nižším vzděláním.

Statistiky počtu sňatků Poláků s Ukrajinkami sice nejsou pro poslední rok zatím k dispozici, to je ale vedlejší. Důležitější je dojem živený internetem a sociálními sítěmi, který v části polské společnosti převládá, že ukrajinské ženy berou těm polským práci a muže. Navíc (až o 12 %) stoupl počet těch, pro které ukrajinští uprchlíci představují nebezpečí.

PiS ví, že v podzimních parlamentních volbách se mohou tito voliči obrátit k radikálnější Konfederaci, jež je dlouhodobě vůči pomoci Ukrajincům kritická. Ne že by snad podporovala ruskou stranu konfliktu, takový postoj se v polském politickém spektru – na rozdíl od toho českého – prakticky neobjevuje. Liší se ale názory na to, na jakou míru sociální podpory by měli mít Ukrajinci nárok.