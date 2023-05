Horší bylo, když jsem se před lety svěřil své velmi dobré kamarádce, výtvarnici, na čem pracuji. O dva nebo tři roky později použila téma i přístup sama. Docela to bolelo a přátelství to moc nepomohlo, ale nikdy jsem jí to nevytkl. Nevím, jestli to udělala záměrně. Možná jí jen někde utkvělo v paměti, o čem jsme se bavili ve vinárně, a když sama hledala vhodný přístup, tak jí to vytanulo na mysli.

Jak to bylo s Lesem v domě, nevím. A nemusí to vědět ani autorka. I kdyby se s příběhem Toy Box setkala, nemusela ho použít vědomě. A i kdyby to udělala vědomě, můžeme nanejvýš přemýšlet, nakolik to bylo etické. Opisovat se nemůže, to je plagiát, ale inspirovat se zakázáno není. A to je dobře. Na vlastní život nemá nikdo copyright. Kdyby ho měl, nemohlo by vzniknout žádné dílo, ve kterém by člověk nepsal pouze o sobě, což by byl konec umění.