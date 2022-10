KOMENTÁŘ: Holub na střeše zaslepil vládu - Alex Švamberk

Šance zaměstnat 4500 lidí se nemůže přejít mrknutím oka. Elektromobilita má stále zelenou a Česká republika by tak mohla jít s dobou. I Škodovka plánuje postupný přechod na elektromobily, takže by se jí mohla gigafactory hodit.

Projekt ovšem má řadu odpůrců, mimo jiné z řad místních, kteří se obávají, že dělníci budou svezeni z celé Evropy, protože Plzeňský kraj nepatří k těm s vysokou nezaměstnaností. Tentokrát však nejde jen o protesty malých skupinek lidí, k nimž lze přičíst i piloty aeroklubů, kteří letiště využívají a jimž stavba změní život, nebo jako v případě výstavby automobilky Hyundai v Nošovicích zemědělce, kteří chtěli zachránit nošovické zelí, jež se pěstovalo právě na polích, kde nakonec vznikla továrna.

Výhrady má totiž i nové vedení Plzně v čele s primátorem Romanem Zarzyckým, protože pro továrnu nejsou zajištěné dostatečné zdroje vody, což je vzhledem k stále častějším suchům problém.

Letiště však podle interní zprávy, která nebyla zveřejněna, chtěla zachovat i armáda. Po ruské invazi na Ukrajinu se ukázalo, že snižování počtu vojenských letišť nebylo rozumné. Stroje je v případě útoku potřeba mít rozptýlené na více plochách - a k tomu je nutné ty záložní plochy mít.

Pokud jsou všechna naše vojenská letadla umístěna na letišti v Náměšti, případnému agresorovi to usnadňuje útok. Ví, kam má poslat rakety, aby vyřadil celé české letectvo. Útok na více cílů je vždy komplikovanější. Nemluvě o tom, že alianční letadla, která by nám přispěchala na pomoc, potřebují odněkud startovat. Plzeňské letiště by takto mohlo sloužit celkem jednoduše, protože se dále využívá a je v dobrém stavu.

Do budoucna by možná bylo lepší mít záložní letiště v Hradčanech u Mimoně, které se nachází dále od velkých měst, ale to je v mnohem horším stavu a vyžadovalo by výrazně větší investice než hojně využívané plzeňské.

Je dobré, že se letiště v Líních nemá podle slov ministra financí Zbyňka Stanjury bourat dříve, než se VW skutečně rozhodne gigafactory u nás postavit. Rozhoduje se mezi Líněmi a lokalitami v Polsku a v Maďarsku.

Je celkem pochopitelné, že se koncernu areál v Líních zamlouvá, Plzeň má dobré silniční i železniční spojení s Německem. Pro Českou republiku by bylo dobré tak velkou investici v objemu asi sto miliard korun získat.

Navrhované místo je však nešťastné a válka na Ukrajině to umocnila. Pro ČR by bylo lepší, kdyby gigafactory vznikla v oblastech s vyšší nezaměstnaností, jako jsou třeba severní Čechy, ovšem areál hnědouhelné elektrárny Prunéřov je prý příliš malý. Areál letiště v Hradčanech malý není, jenomže tam zase nevede dálnice z Německa a spojení po dráze taky není nic moc, vede tam jen neelektrifikovaná jednokolejka. Uvažovat by šlo i o Milovicích, kde chátrá letiště po sovětské armádě, jež je nedaleko dálnice a vede tam i dráha, byť s menší kapacitou než do Plzně. Výhodou by byla blízkost mladoboleslavské Škodovky, střední Čechy ovšem opět nemají přebytek volných pracovních sil.

V době války na Ukrajině však především není dobré zbavovat se funkčního letiště. Vybudovat náhradu nějaký čas potrvá a samozřejmě to bude něco stát. Určitě víc než devět miliard vyčleněných na likvidaci vzletové a přistávací dráhy, kterou má platit stát. To samozřejmě snižuje výhodnost investice i z finančního hlediska, vláda přitom tak ráda vyzývá obyvatele, aby šetřili a neplýtvali. Vidina holuba na střeše ji skoro zaslepila.