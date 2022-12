Může si Evropský parlament za takovéto situace dovolit pranýřovat Maďarsko nebo Polsko, že nejsou dostatečně demokratické? Může vyzývat Evropskou komisi, aby proti těmto „nedemokratickým zemím“ zasáhla a odepřela jim přístup k evropským penězům, protože jsou mnohem demokratičtější než státy Perského zálivu? Může tvrdit, že hájí lidská práva a práva pracujících? Neříkal náhodou Ježíš, „kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem“? Ne že by bylo v polském anebo maďarském ohýbání demokracie a omezování nezávislosti soudců a médií vše v pořádku, ale neplatí biblické: „Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?“

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová správně říká, že evropská demokracie je ohrožená. Případ nutně vede k otázkám, nakolik byla už dříve ovlivněna rozhodnutí Evropského parlamentu třeba při prosazování zelených technologií a rozhodování o taxonomii, například o tom, která energie bude podporovaná. Opravdu se vždy rozhodovalo bona fide, tedy v dobré víře, nebo pod tlakem různých lobbistických skupin? Byl přenos výroby některých chemických látek, které jsou podle nařízení REACH škodlivé a neměly by se v EU vyrábět, do zahraničí veden jen úmyslem ochránit zdraví vlastních obyvatel (na jiných nezáleží), nebo také zájmem některých firem, pro které to bylo výhodné? Komu se hodilo, že se do paliv přimíchávaly biosložky první generace? Něco je shnilého nikoli ve státě dánském, ale v Bruselu.