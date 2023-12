Že členové různých organizací platí členské příspěvky, je běžné. Organizace, které je zastupují a prosazují jejich zájmy, potřebují peníze na svou činnost. Platí se příspěvky stranické, odborářské i členské. Ovšem týká se to vždy jen členů.

Nápad, že by platili všichni podnikatelé, je pro Hospodářskou komoru samozřejmě lákavý, protože by jí při navrhovaných dvou stovkách ročně přibylo do pokladny každý rok pár set milionů. Dvě stovky skutečně nikoho nezabijí, ale jde o princip.

Ne každý živnostník má pocit, že Hospodářská komora zastupuje jeho zájmy, protože mezi podnikateli jsou značné rozdíly a instalatér potřebuje něco jiného než majitel ocelárny. Mnohdy dokonce stojí zájmy různých skupin podnikatelů proti sobě.

Hospodářská komora zachází ještě dále, než se šlo za socialismu, kde byly různé dobrovolně povinné organizace. Kdo ale odolal a třeba do SSM, tedy do Socialistického svazu mládeže, nevstoupil, tak žádné členské příspěvky platit nemusel. Samozřejmě, že taková vzpurnost se podepsala na kádrovém posudku, ale to už byla volba každého, jestli chce mít výhody za kolaboraci se systémem.

Hospodářská komora se chová jako církev. Té také musel zaplatit desátek každý. Ohánět se tím, že je v Německu členství povinné a že je potřeba najít peníze na portál podnikatele, protože se na jeho financování s ministerstvem průmyslu a obchodu komora nedokázala dohodnout, je laciné. Proč přispívat na něco, u čeho ani není jasné, co to poskytne. I když nějaká služba existuje, každý má mít možnost si vybrat, jestli o ni stojí, nebo ne.

Cechovní principy jsou staré, ovšem stavovské organizace, jako je Česká lékařská komora, hájí nejen zájmy všech členů, které jsou obecně u lékařů podobné, ale také garantují úroveň poskytovaných služeb. Co by ale garantovalo členství v Hospodářské komoře, když je záběr činnosti podnikatelů tak široký a rozrůzněný, jasné z návrhu vůbec není. Čí zájmy by chránila? Velkopodnikatelů a oligopolů, nebo drobných živnostníků, které velké firmy připravují o část zisku? Proč by měli být všichni pod jednou střechou? Proč by měli například stomatologové, z nichž mnozí v tomto oboru podnikají, být členy Hospodářské komory, když už jsou povinni být členy České stomatologické komory?

Jestliže je možné při splnění daných podmínek podnikat, získat živnostenský list, u vázaných živností dokonce po prokázání, že mohou v oboru podnikat, proč by k tomu mělo ještě přibýt povinné členství v Hospodářské komoře?