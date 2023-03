KOMENTÁŘ: BBC ve víru „kulturní války“ - Alexander Tomský

Jen za loňský rok připlulo na nafukovacích člunech z Francie do Británie 45 tisíc většinou muslimských mladíků, z nichž třetina byla z Albánie, a současná lidskoprávní legislativa prakticky jejich odsun znemožňuje.

Reductio ad hitlerum. Obviňování politických oponentů z fašismu a porovnávání s Hitlerem by mělo být trestné, vždyť snižuje obludný zločin nacistických továren smrti, uráží oběti šoa i jejich potomky a svědčí o pokleslé morálce útočníka.

Vedení BBC Linekera nejdříve dočasně suspendovalo za porušení etického kodexu instituce, jež teoreticky patří všem občanům a neměla by být stranická.

Avšak po stávce jeho kolegů kapitulovalo, Linekera do pozice moderátora pořadu Match of the Day (Zápas dne, který Lineker moderuje od jeho vzniku v roce 1999 - pozn. red. ) vrátilo a nedokázalo ho ani donutit, aby se ministryni omluvil.