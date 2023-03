Experti ale rychlý ruský postup neočekávají, devět měsíců bojů Rusy vyčerpalo a vítězství u Bachmutu – byť se v něm bojovalo o každý dům – rozhodně nepřipomíná to stalingradské. Žádné velké ukrajinské uskupení sil se obklíčit nepovedlo. Mluvit o vítězství Pyrrhově bych si však také nedovolil, pro Rusy sice bylo krvavé, vrhali do boje jednu špatně vycvičenou jednotku za druhou, které se stávaly obětí bachmutského mlýnku na maso, ale nezdá se, že by se Rusům nedostávalo lidí. Odpovídalo to přesně jejich vyjádření „nás mnoho“. Rusům dokonce nechybí ani odhodlání.