Zoo Praha ukázala nový pavilon goril za 300 milionů korun, je v něm i umělý déšť

„Celý pavilon je koncipován jako cesta Kamerunem do pralesa, kde se otevře mýtina s výhledem na gorily. Tady je unikátní úplně všechno, je to naprostý originál. Tyto stavby v zoo jsou vždy velmi specifické. Návštěvníci tady skutečně vstoupí do pralesa, s živými rostlinami, mohutnými stromy, prostorovým zvukem a s občasným deštěm,“ popsal Novinkám ředitel pražské zoo Miroslav Bobek.