Tři sestry v Amazonii oživují kmen, který byl na pokraji vymření

Vesnička kmene v brazilském státě Amazonas leží dvě hodiny cesty loďkou od nejbližší silnice, při nedávné návštěvě reportérů však byla plná života. V řece si hrály děti, ženy ručně drtily maniok na mouku, lidé lovili ryby do sítí i na udice, další byli na lovu jinde. Obyvatelé mají generátory elektřiny, satelitní internet a tradiční budovu s názvem maloca, kde se během dne mohou scházet.

Před několika lety přitom byl kmen Juma na pokraji vymření. Odhaduje se, že kdysi jej tvořily tisíce lidí, ale na konci 90. let z něj zbývala jen poslední rodina sestávající z otce Arukáa a jeho tří dcer se jmény Boreá, Mandeí a Maytá. V roce 2021 Aruká umřel na nemoc covid-19, přičemž deník The New York Times tehdy poznamenal, že mnohé z tradic a rituálů jeho lidu jsou navždy ztracené.