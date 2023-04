Video bylo natočeno 12. dubna v podzemních garážích Museum Plaza. Voda se na něm silným proudem řine do prostoru garáží, ve kterých zůstalo pár vozidel a jejich majitelů. Během 24 hodin spadlo ve Fort Lauderdale 635 milimetrů srážek, dosavadní rekord z roku 1979 byl přitom 370 milimetrů, píše agentura AFP.

Voda se dostala také do vstupních prostor několika škol, vyučování bylo zrušeno ve všech zařízeních, uzavřené jsou i úřady. Rovněž byl přerušen provoz na tamním mezinárodním letišti, už se ho ale povedlo obnovit, uvádí web USA Today .

Tisíciletý déšť na Floridě: Vjezd do garáží se změnil v divokou řeku

Extrémně silný déšť, který zasáhl jižní Floridu, přišel necelé dva měsíce před začátkem sezóny atlantických hurikánů. Ta začíná 1. června. „Je to pravděpodobně ještě horší než to, co bychom viděli při hurikánu,“ řekl pro USA Today Bill Deger, vedoucí meteorolog společnosti AccuWeather.