Tisíce Britů se stydí chodit do práce, protože nemají na mýdlo

„Je to mnohem rozšířenější, než jsme se obávali, narůstá to a má to nepřiměřený dopad na ty nejzranitelnější,“ řekla výkonná ředitelka Hygiene bank Ruth Brocková. „Myslím, že si to lidé neuvědomují stejně jako palivovou nebo potravinovou chudobu. Ale pravdou je, že ve chvíli, kdy si nezapínáte topení nebo jdete do potravinové banky pro základní potraviny, už jste si před několika týdny přestali kupovat základní hygienické potřeby,“ dodala.