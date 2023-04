Štěstí, že jel zrovna kolem. Lyžař vyhrabal snowboardistu pohlceného sněhem

Ian Steger totiž do sněhu po hlavě zahučel těsně pod stromem, takže za normálních okolností jej shora při jízdě nebylo možné spatřit. Měl velké štěstí, že Francis jel zrovna kolem, chtělo by se říci spolu s klasikem.

„Chtěl jsem napsat něco opravdu dlouhého, ale nechám si to na jindy,“ napsal Francis v příspěvku, když záběry nakonec zveřejnil. Video podle něj mluví samo za sebe. „Takže řeknu jen to, že je jedno, jak jste zkušení. Horám je to jedno. A nezajímá je ani to, že všechno děláte správně,“ dodal.