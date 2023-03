Snowboardisty na sjezdovce v Japonsku napadl divočák

Videozáznam, který pořídil 38letý projektový manažer Raymond Tan, zveřejnila 9. března agentura AP. Muž přijel do resortu i s kamarády z australského Perthu.

„S přáteli jsme si dávali přestávku v restauraci, když jsme uviděli něco, o čem jsme si původně mysleli, že je to pes, který sleduje lyžaře na sjezdovce. Když jsem to přiblížil, všiml jsem si, že to není pes, ale divočák, a pokračoval jsem v natáčení.“