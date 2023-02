Šťastlivec v USA trefil jackpot a vyhrál 17 miliard

Plnou částku 754,6 milionu dolarů před zdaněním by výherce dostal, pokud by souhlasil s rozdělením do 29 ročních splátek. Po zdanění by výhra činila zhruba 747 milionů dolarů (16,8 miliardy korun). Pokud si výherce vybere jednorázovou výplatu, tak si odnese nezdaněných 407,2 milionu dolarů (přes 9,1 miliardy korun). Většina výherců si zvolí okamžitý výběr, podotýká AP.