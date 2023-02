Mladá Kanaďanka si poprvé v životě vsadila, vyhrála v přepočtu 788 milionů korun

„Pořád nemohu uvěřit tomu, že na prvním lístku v loterii jsem trefila jackpot,“ říká mladá výherkyně. Přiznává, že na to, že si začátkem ledna vsadila, pozapomněla, ale uslyšela, že vyhrál někdo z městečka, kde žije.

Svůj los si Lamourová zkontrolovala pomocí aplikace na mobilním telefonu. Blikalo na něm, že vyhrála. Bylo to v době, kdy byla v práci. Zatímco šéf jí řekl, že může odejít dříve, její matka trvala na tom, že má zůstat až do konce směny.

Říká, že peníze opatrně investuje s pomocí svého otce, který je pro ni finančním poradcem. Část jich plánuje vydat na studia medicíny, nebude si tak muset dělat starosti s žádnými půjčkami. Po studiích se pak chce vrátit tam, odkud pochází, a vrátit místní komunitě to, co do ní vložila.