Silvestrovské oslavy v Boskovicích? Zásadně s Krtečkem v letním kině!

Vždy dorazí legendární Krteček, maxipes Fík, Rákosníček, Mach a Šebestová a samozřejmě známá dvojka medvědů z Potkali se u Kolína.

„Bez Krtečka by to nešlo, to je naše silvestrovská hvězda. Samozřejmě čas od času přidáváme i nějakou novou krátkou kreslenou pohádku, ale silvestrovská projekce patří zásadně našim osvědčeným kresleným hrdinům,“ řekl Novinkám vedoucí boskovického kina Tomáš Marvan.

Největší plátno na Moravě

Podívaná je umocněna tím, že se promítá na projekční plátno boskovického letního kina. To je se svými rozměry 14 metrů na výšku a 32 metrů na délku od své instalace v roce 1961 největším filmovým projekčním plátnem na Moravě a zřejmě i v celé střední Evropě.

Netradiční silvestrovská akce sice původně vznikla jako sousedské setkání před příchodem nového roku, nicméně to už dávno není pravda. Přijíždí na ni až tisíc lidí ze širokého okolí. „Máme tu partičku, co k nám jezdí na pohádky již sedm let až z Brna,“ uvedl Marvan.

Jak vlastně nápad silvestrovských pohádek vznikl, přesně neví. Prý jej vymyslel někdy v osmdesátých letech minulého století jeho předchůdce - tehdejší vedoucí kina Karel Kovář. „Asi si ťukali na čelo, když se rozhodl zdarma v poslední den roku promítat pohádky. Kdo by v zimě chodil do letňáku? Akce předčila všechna očekávání. Uměl sehnat za socialismu nedostupné animované americké pohádky. To bylo jistě velké lákadlo,“ poznamenal promítač.

Krtečkův tým pokořil americké animáky

Jenže ani slavná dvojice kocour Tom a myšák Jerry, ani Kačeři z Kačerova a Rychlá rota neustáli popularitu Krtečka, jehož postavičku vzal v roce 2011 americký astronaut Andrew Feustel dokonce do vesmíru. K boskovickým silvestrovským stálicím patří i maxipes Fík.

Hodinová pohádková projekce začíná vždy na Silvestra v 17 hodin. Děti dostávají na zahřátí punč a dospělí si mohou koupit svařák. „Samozřejmě počet příchozích je přímo úměrný tomu, jak je teplé počasí. Na druhé straně se zimy nebojíme, podprdelníků máme dost, na každého se dostane,“ dodal s úsměvem Marvan. Po pohádkách následuje show chrličů ohně.

Po celou dobu je program zcela volný. Kdo chce, sedí a dívá se na pohádky, nebo klábosí s přáteli a známými. „Přátelská atmosféra neodmyslitelně patří k našim silvestrovským pohádkám,“ dodal Marvan.