Ruská televize se vrací k zábavě, nově vysílá show o partnerkách vězňů

Stejně jako kanál Ju se od zábavného obsahu po ruském vpádu na Ukrajinu odklonil také První kanál. Tato stanice spojovaná s prokremelskou propagandou nevysílala žádné zábavné pořady od 25. února minulého roku až do září.

Pořad o romantických vztazích s trestanci přichází v době, kdy se o ruských vězních hovoří v souvislosti s jejich verbováním soukromou Wagnerovou vojenskou skupinou do bojů na Ukrajině.

„Podle oficiálních statistik si k 1. lednu 2022 v ruských věznicích odpykávalo tresty 429 tisíc mužů. Skoro každý z nich má na svobodě věrnou čekalku. Co nutí ženy, aby spojily svůj život s někým na druhé straně ostnatého drátu?“ zaznívá v úvodu pořadu.

Lidskoprávní organizace Russia Behind Bars v lednu upozornila, že mnozí z mužů naverbovaných do války na Ukrajině padli nebo dezertovali, v některých případech do Ruska a se zbraní v ruce.