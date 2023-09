Rána a ve stropě díra. Britce propadl střechou do domu led spadlý z letadla

Incident se odehrál 12. září, když Carla Georgová, 45letá doktorka kriminologie, zaslechla ve svém domě hlasitou ránu. Když šla zkontrolovat, co se stalo, zjistila, že na zemi leží spousta ledu a kusy stropu, ve kterém zeje masivní díra.

Šla to celé zkontrolovat a všimla si, že má díru ve stropě. Za chvíli zaslechla zvonek, kdy se jí sousedka přišla zeptat, jestli ví, že má díru ve střeše.

Při příjezdu hasičů přišlo celkem rychlé vysvětlení. Díru způsobil led, který odpadl z letadla při přistávání. Zřejmě se dostal do prostoru podvozku letadla. Při vysouvání kol při přistávacím manévru pak vypadl.

Přestože Carla tvrdí, že si nepamatuje, že by se někomu ze sousedů stalo něco podobného, a to přitom nad jejich hlavami přistává řada letadel, protože se nachází poblíž letiště Heathrow, nejedná se o něco až tak zvláštního, jak to na první pohled vypadá.