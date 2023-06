Rackové rozradostnili demonstranty proti Macronovi. Útočili na policejní drony

Jak informoval deník Nice-Matin , ptáci nalétávali na létající kameru opakovaně, což si někteří demonstranti natočili na mobilní telefony a pobaveně glosovali na sociálních sítích. „Rackové jsou na naší straně“, „Rackové do toho!“ nebo „Rackové se nikdy nepostaví na špatnou stranu“, zněly komentáře.

Francie v úterý zažila další, v pořadí už 14. protestní den proti změnám důchodového systému. Jádrem reformy je zvýšení věkové hranice pro odchod do penze z nynějších 62 na 64 let. Tentokrát ale vyšlo do ulic podstatně méně demonstrantů.